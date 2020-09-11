Sabah yazarı Uluç: Adem Büyük, baktı ki Fatih Terim her yetenekli Türk gibi onu da öldürecek Malatyaspor'a döndü, aferin

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Adem Büyük'ün Galatasaray'dan Malatyaspor'a dönme kararını destekledi. Uluç, "Adem Büyük, baktı ki Fatih Terim her yetenekli Türk gibi onu da öldürecek Malatyaspor'a döndü, aferin" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Aslında Galatasaray'ın en iyi transferlerinden biriydi Adem Büyük.. Ama Fatih Terim baktı ki, evlad-ı manevileri Belhanda ve Feghouli'ye rakip olacak...

Öldürdü. İstese, parasını alır oturur, hatta Belhanda gibi kulübü tehdit de ederdi.. 'Bir yere gitmiyorum. Milyonlarca euromu, sözleşmemin sonuna dek, son kuruşuna kadar alır, Florya'da yeni aldığım havuzlu villada safa sürerim' dedi ya eloğlu.. Fatih gene de bağrına bastı, Galatasaray'a kafa tutan belayı." görüşünü savundu.

Terim, "Adem Belhanda gibi ruhsuz bir para düşkünü değil, futbol oynamak isteyen bir genç! Baktı Fatih Terim, başta Selçuk olmak üzere, her yetenekli Türk gibi, onu da öldürecek, yok edecek, kulüpten şu an alacağı olan 1 milyon liradan da vazgeçerek, Malatyaspor'a geri döndü. Yani futbola döndü. Yani, Milli Takım'a da dönecek." yorumunu yaptı.

Terim, "İnanıyorum, Fatih Terim'in, bu gece yeni sezonun ilk puan maçında Belhanda'sını muhtemelen gene sahaya sürecek Fatih Terim'in bile yüzünü kızartacak 'Büyük' futboluna kısa zamanda geri dönecek.. Bu yüzden 'Aferin' dedim işte.. Selçuk, başına gelecekleri bile bile yıllarca kulübede oturmayı kabullendi. Şimdi sıfatı değişti, ama gene kulübede, Hasan Şaş gibi Ümit Davala gibi, gık demeden Fatih'in yanında oturacak, Hasan ve Ümit gibi bir gün tümüyle sokağa atılana dek.. Sevgili Adem.. Adın gibi büyük futbolcusun, ama bir kötü huyun var. Hakemi aldatmak için oynuyorsun sanki. O büyük yeteneğini ayakta kalmak, oynamak ve oynatmak için kullansan, Avrupa'nın bütün kapıları sana açılır.. Başarılar dilerim.." ifadesini kullandı.

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