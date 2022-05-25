Sabah yazarı: Türkiye'de devlet, belediyelerin yapmadığını yapıp, Almanya'daki gibi ucuz toplu taşıma kartları çıkarırsa vatandaşı mutlu eder

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Almanya'da yükselen enerji fiyatlarına karşı vatandaşlarını desteklemek için yürürlüğe konulan 9 euroluk (156 TL) aylık toplu taşıma biletleri için 2.5 milyar euro harcayacağını belirterek, "Türkiye'de de sürekli benzin ve mazot fiyatları artıyor ama başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin trafik sorunu bitmiyor.

Normalde benzin zamlarından sonra yollarda özel araç sayısı düşmesi gerekiyor ama düşmüyor!

Toplu taşıma ve taksilere yapılan büyük zamların da özel araçların kullanımını artırdığını söyleyebilir miyiz?

Peki, ucuza toplu taşıma kartları çıkarılsa, özel araç kullananların sayısı azalır mı?

Türkiye garip bir ülke, bu soruların yanıtını vermek zor!" diye yazdı.

Devletin, Almanya'daki gibi ucuz toplu taşıma kartları çıkartmasının vatandaşı mutlu edeceğini savunan Tezel, "En azından devlet, benzin ve motorin fiyatlarından şikayetçi olanlara "Ucuz ulaşım imkanı sunuyorum işte" deme hakkına sahip olur!

Toplu taşıma ucuzlarsa ayrıca enflasyon kısmen korunur. İthal petrol alımı ve cari açık azalır. Özellikle büyük şehirlerde hava daha az kirlenir" ifadelerini kullandı.

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