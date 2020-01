Sabah yazarı: Türkiye, büyük devlet gibi davrandı; hükümetten yana görünüp anlamayanlar ya duygusal, ya çapsız

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye’nin İsrail ve Rusya’yla ilişkilerini normalleştirme hamlesine ilişkin, “Türkiye büyük devlet perspektifiyle davranmıştır. Türkiye'nin ve İslam âleminin lehine çok önemli adımlar atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında görünüp bu gerçeği anlamayanlar ya çok duygusal ya da çok çapsız zihniyetlerdir” yorumunu yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın bugün (3 Temmuz 2016) yayımlanan “Türkiye’nin ve İslam âleminin lehine bir dönem başladı” başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye geçen hafta enternasyonel politika alanında çok isabetli ve önemli adımlar attı. Bunun karşılığında da kahpe bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Fakat bu alçak terör saldırısı Türkiye'yi doğru yolundan döndüremeyecektir. Nitekim Türkiye bir zerre bile travma yaşamadan yoluna devam ediyor...

***

Türkiye hem İsrail ile hem de Rusya ile ilişkilerini normalleştirdi geçen hafta. Hem Türkiye için hem İslam dünyası için doğru olan yapıldı geçen hafta. Her akıl sahibi Türkiye yurttaşı bu siyasi hamleleri desteklemelidir...

***

Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan kıvrak zekasını ve ezber bozan siyasi aklını bir kez daha gösterdi geçen hafta. Erdoğan hiç beklenmedik zamanlarda herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Erdoğan ezberlenmiş siyasi kalıplarla anlaşılabilecek bir lider değildir. Nitekim yine hazır kalıpları yıktı geçti Erdoğan. Her kim ki Erdoğan'ı belli bir ideolojik kalıbın içine sokmaya ve bu bağlamda değerlendirmeye kalkarsa çuvallamaya mahkumdur. Bağnaz ideolojik takıntılar içinde debelenen hiç kimse Erdoğan olgusunu kavrayamaz...

***

Türkiye ile İsrail arası normalleşme zaruretini 30 Mart 2014 dönemecinden beri sürekli bu köşede ve TV ekranlarında vurgulayan bir yazarım. Hatta bu yüzden de yemediğim küfür kalmadı. Fakat sonuçta haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sadece Türk medyasında değil enternasyonal medyaya da bu konuda yazılar kaleme aldım. 16 Mayıs 2014'te Washington merkezli Al Monitor'de Is Turkish-Israeli normalization on track? başlıklı yazım yayınlandı. Hemen ardından o günlerde Fetullahçı yargı İsrailli dört generale tutuklama kararı vererek bu normalleşme sürecini durdurmak istedi...

***

Bu tutuklama saçmalığının Fetullahçı örgütün kumpası olduğu gerçeğini üst düzey Türk devlet yetkilileriyle konuşarak ilk deşifre eden ben oldum. Yine Al Monitor'de 28 Mayıs 2014'te Is Gulen Movement behind arrest warrants for Israeli generals? başlıklı yazım yayınlandı. Bu yazı içeride ve dışarıda büyük yankı yarattı. Fethullahçılar bana tam gaz saldırıya geçtiler çünkü kurdukları tezgah darmadağın olmuştu...

***

Buna benzer bir durum Türkiye ile Rusya arası iyi ilişkilerin sinsi operasyonlarla bozulması bağlamında da gerçekleşti. 1 Kasım 2015'teki %50 başarısı gibi tüm dünyanın şaşırdığı bir zaferden sonra Türkiye-Rusya ilişkilerinin geri dönülmez biçimde mahvedilmesi için çeşitli operasyonlar yapıldı. Maalesef bu noktada bir başarı da elde ettiler. Kısa bir süre Türk hükümeti de bu tezgahlara gereken karşılığı vermediği gibi bizzat zokayı yutar gibi oldu...

***

Fakat sonrasında akıl galip geldi ve bir tamirat süreci başladı. Geçen hafta itibariyle Rusya ile ilişkileri bozma tezgahı da tamamen bozuldu. Türkiye-Rusya ilişkileri yeniden normale döndü. Türkiye'yi hedef alan bu alçak operasyonların içerideki yürütücüsü her zaman olduğu gibi Fetullahçı terör örgütüydü...

***

Sonuç olarak geçen hafta Türkiye büyük devlet perspektifiyle davranmıştır. Türkiye'nin ve İslam âleminin lehine çok önemli adımlar atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında görünüp bu gerçeği anlamayanlar ya çok duygusal ya da çok çapsız zihniyetlerdir. Türkiye'nin ve İslam dünyasının aleyhine olan süreçlerin tersine döndürülmesi çok büyük bir başarıdır...