Sabah yazarı Tuna: Mezarından Atatürk bile kalkıp gelse "Erdoğan nefretiyle" mankurtlaştırdıkları sosyolojiden oy alamaz

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Mezarından Atatürk bile kalkıp gelse 'Erdoğan nefretiyle' mankurtlaştırdıkları sosyolojiden oy alamaz" görüşünü savundu.

Tuna yazısında, "Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı aday göstermesinden çok rahatsız oldular. Mesela, İP Milletvekili Aytun Çıray, 'Maksat Millet İttifakı'nın arasına nifak sokmaktır. Bu işin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan var...' dedi. Tabii işi biliyor. Fakat kurnazlığından değil. Tabiri caizse, hayvani içgüdüyle 'Erdoğan nefretinin' işlevselliğini keşfetmiş. O kadar ki... Mezarından Atatürk bile kalkıp gelse 'Erdoğan nefretiyle' mankurtlaştırdıkları sosyolojiden oy alamaz. Yeter ki 'Arkasında Erdoğan var!' desinler." ifadesini kullandı.