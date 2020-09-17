Sabah yazarı Tuna: Her çirkinliğin izini sürüp zoraki de olsa AK Parti'ye yamıyorlar

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Her çirkinliğin izini sürüp zoraki de olsa AK Parti'ye yamıyorlar ama siyasetle alakasız güzellikleri görmek bile istemiyorlar." görüşünü savundu.

Tuna, "Bozguncular münferit bir hadiseden kolektif cezalandırma / aşağılama üretmekte de oldukça mahirler. Didim Belediyesi CHP yerine AK Parti'de olsaydı, AK Parti'yi çoktan 'tecavüzcü parti' ilan ederlerdi. Bir vakıftaki münferit sapıklık üzerinden nasıl şirretleştiklerini unutmuş olamazsınız. Geçenlerde bir sapık şeyh bozuntusu üzerinden bütün şeyhleri / tarikatları nasıl aşağıladıklarını da gördük. Oysa (Kurtuluş Savaşı'mıza katılmak için tee Libya'dan koşup gelen) Atatürk'ün yanındaki adam Sünusi tarikatının şeyhiydi. Yunus Emre'miz de Hacı Bektaş'ımız da tarikat ve dergâhın simge isimleridirler. Karıştırılmasın; FETÖ ne tarikattır ne de cemaat. Sadece ve sadece Gladyo'dur. Hukuku ve demokrasiyi araçsallaştırdığı gibi dini de araçsallaştırmıştır, hepsi bu!" düşüncesini dile getirdi.

Tuna, "Türkiye ne hale geldi' yaygaracıları 'Türkiye'nin nerden geldiğini' duymak istemedikleri gibi günümüzdeki hiçbir güzelliği de görmeye tahammülleri yok. Bunların Engin Altay'ları tevekkeli, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" demedi" ifadesini kullandı.

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