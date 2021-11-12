Sabah yazarı: Tezkere kararı sonrası gayri millilik eleştirisinin sadece AK Partililerin söylemi olduğunu düşünmek, CHP'yi seçimlerde gafil avlayabilir

Sabah yazarı Burhanettin Duran, CHP'yi ayrıştıran kimliğin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde giderek muğlaklaştığını savunurken, "Sözgelimi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri üzerinden yapılacak bir kimlik konsolidasyonu CHP'yi farklılaştırmıyor artık. Hatta "ortak milli bir sembol" olarak kurucu lider Atatürk'ün Türkiye vizyonundan uzaklaşmak CHP'nin eleştirildiği bir hususa dönüştü.

En son Erdoğan'ın 10 Kasım töreninde CHP'ye terörle mücadele ve yabancı elçilere gönderilen mektup üzerinden yaptığı eleştiri yeni duruma bir örnek: 'Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu bilmiyoruz.'

Kemalizm, ortanın solu ve sosyal demokrasi gibi birçok ideolojik duraktan geçen CHP'nin bugünkü ideolojik kimliği giderek reaktif ve muğlak bir noktaya geldi. Elbette merkez bir partinin ideolojik muğlaklığı sorun edilemez. Ancak CHP'nin milli güvenlik ve egemenlik alanlarındaki son çıkışları ciddi bir gayri millilik eleştirisi çekiyor. CHP millilik üzerinden sorgulanmayı önemsemeyebilir. Karşı suçlamaya da geçebilir. Ancak benim gördüğüm, tezkere kararından sonra gayri millilik eleştirisinin sadece AK Partililerin söylemi olduğunu düşünmek CHP'yi önümüzdeki seçimlerde gafil avlayabilir."

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