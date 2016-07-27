Sabah yazarı: Sümüklü P.İ.Ç. çocukların özel görüntülerini kayda alacak kadar aşağılık bir sapıktır!

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Gülen cemaatiyle ilgili olarak "Haindir! Kumpasçıdır!

Ömür hırsızıdır şerefsiz! Düşmanla işbirliği yapacak kadar gözü dönmüş bir alçaktır! Bu yüzden ABD'nin menfaatlerinikorumak uğrunaTürkiye'de darbe yapmayakalkıştı ya. PKK ile işbirliği yaparak çok sayıda şehit vermemize sebep olan bir psikopattır. Bu sümüklüP.İ.Ç. genç çocukların özel görüntülerini kayda alacak kadar da aşağılık bir sapıktır" dedi.

Ersin Ramoğlu'nun, "FETÖ’nün ışık evlerinde tecavüze uğrayan var gibi" başlığıyla yayımlanan (27 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Çok tehlikeli bir manyaktır bu FETÖ…

Sapıktır!

Katildir!

Vatan ve millet düşmanıdır!

Haindir!

Kumpasçıdır!

Ömür hırsızıdır şerefsiz!

Düşmanla işbirliği yapacak kadar gözü dönmüş bir alçaktır!

Bu yüzden ABD'nin menfaatlerinikorumak uğruna Türkiye'de darbe yapmaya kalkıştı ya.

PKK ile işbirliği yaparak çok sayıda şehit vermemize sebep olan bir psikopattır…

Bu sümüklüP.İ.Ç. genç çocukların özel görüntülerini kayda alacak kadar da aşağılık bir sapıktır. ***



Fetullah Gülen, okulları aracılığıyladevlette kadrolaştı.

Küçük yaşta eline aldığı çocuğu, iş sahibi oluncaya kadar da elinde tuttu…

Çaldığı sorularla devlete yerleştirdiklerine sonra istediğini yaptırdı…

Çok düşündüm…

Kılı kırk yardım…

Ama işin içinden çıkamadım.

Öyle ya…

Bir yanda devlet, diğeryanda sümüklü bir P.İ.Ç…

Okumuş hâkim çıkmış,

Savcı çıkmış,

Öğretmen olmuş,

Subay çıkmış,

Doktor olmuş biri devleti mi yoksa sümüklü bir P.İ.Ç.'i mi tercih eder?

FETÖ bu hainlere ya bir şey yapmış, ya da yaptırmış.

Bu bağlılığın mutlaka özel bir sebebi olmalı. ***



Bu sorular gece gündüz kafamı kemirip duruyor.

Fakat 'darbe' yapacaklarını hiç düşünmedim.

Meseleye düz baktım.

"Devlet daha önemlidir,sümüklü şeytan değil"dedim.

O makamlara gelenlerin de böyle düşüneceğini sanıyordum.

Ama yanılmışım.

Bunu 15 Temmuz akşamı helikopterlerden atılan mermilerle şehit düşen insanları görünce çok daha iyi kavradım.

Sonra korktum.

Bu şeytan bir canavardı.

'Nasıl olur?' sorusunu o gece kendime defalarca sordum.

O gençler kendi milletinenasıl kurşun sıkardı?

Milletin Meclisi'ni, BaşkomutanlıkSarayı'nı nasılbombalardı?***



Kendi kendime şöyle dedim:

Bu iblis kasetle kumpas kurma konusunda uzmandı.

CHP'nin başını bir kasetledeğiştiren oydu.

MHP'ye de aynısını yaptı.

Meral Akşener boşuna 'Başbakanolacağım' demedi.

Asker giyimli teröristlerin kullandığı 'YurttaSulh' sözünü ilk telaffuz eden FETÖ'nün desteklediği Akşener'di.

Bu sapık "Kırkyılda ördüğümhırkayı Erdoğan'agiydirmem"demişti…

Sinsi sinsidevletin altınıoymuştu çünkü.

Herkesi makam sahibi yaptı…

Ama bunu karşılıksız yapmadı.

Işık evlerine yerleştirdiği çocukların özel hayatını zamanı gelince kullanmak üzere kameraya alarak kendini sağlama aldı…

Bu konuda duyumlarım var.

Zamanı gelince anlatırım. ***



Bu sümüklü P.İ.Ç. buşekilde esir aldıklarıyla önceGezi kalkışmasını denedi…

Beceremeyince, 17/25Aralık darbesini hazırladı.

Onda da başarılı olamayınca15 Temmuz kanlıdarbe girişimine kalkıştı.

Peki;

Eski İstanbul Valisi HüseyinAvni Mutlu'ya ne demeli?

Adamı Siirt Valisi yapan Erdoğan'dı.

İstanbul'a atayan da...

Yapılır mıydı bu ihanet?

Devlete değil de sümüklü bir P.İ.Ç.'e Karadeniz uşağı nasıl teslim olur?



Not:

Önce şu saptamayı yapalım.

'Olağanüstü Hal' ilanı ile birlikte kamu ve özel bankalar işadamlarına verdikleri kredileri geri çağırdı.

Bu durum iş dünyasına ciddi bir darbedir.

Böyle şey olur mu?

Reis bu işe çok kızacak.

Bu birinci mevzu…

İkincisi de Orgun Gıda sehven FETÖ'cü diye yazılanlardandı…

Orgun'lar her zaman devletin yanında olmuştur…

Bunu onlar değil, SABAH Güney yazarı Erhan Özmen anlattı bana.