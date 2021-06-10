Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bugün nikâh masasına oturacağını iddia eden Sabah yazarını yalanladı: Ayıp bu!

Sabah yazarı Bülent Cankut, sunucu Buket Aydın’ın "mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle ilişkisini sonlandırdığı ve kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini" ifade ettiği Emir Sarıgül ile bugün nikâh masasına oturacağını yazdı. Buket Aydın, Canurt'a sosyal medya hesabından sert bir dille tepki göstererek iddiayı yalanladı.

"Bence yılın bombası ne biliyor musunuz? Bu yaptığınız yalan haber" diyerek Bülent Cankurt'u etiketleyen Aydın, "Nasıl beni aramadan bu kadar emin bir ifade ile bu akşam düğün var dersiniz" diyerek sitem etti. Aydın, Konu başkaları olunca teyit etmeden hiçbir şey yazamayan siz, ben olunca bir telefon açamıyor musunuz?" diye sordu. Aydın, paylaşımının sonunda da "Ayıp be!" dedi.

Cankurt, söz konusu iddiayı bugünkü yazısında, "'Büyük lokma ye, büyük konuşma' diye boşuna söylememiş atalarımız! İşte size çok güzel bir örnek… Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!" sözleriyle duyurmuştu.

“Evet, yanlış okumadınız... Hatta geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile yatta görüntülenen Emir Sarıgül, Buket Aydın ile pazartesi akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermeyince nikah iptal oldu!” diyen Cankurt, Buket Aydın’ın “Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık” dediğini hatırlatarak şunları kaydetmişti.

“Emir Sarıgül, artık nasıl yaptı bilmiyorum ama babasının da onayını almaya başarmış. Pazartesi yapılamayan sürpriz nikah bugün gerçekleşecek. Ne diyelim; umarım çok mutlu olurlar…”

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