Sabah yazarı: Sezen'in haddini bilmesi istenen dakikalarda, yapımcı aracılığı ile Ankara'ya mesaj gönderildi

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, 2017'deki şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu hakkındaki tartışmaları köşesine taşırken, yapımcı aracılığı ile Ankara'ya mesaj gönderildiğini söyledi.

Müderrisoğlu, şunları yazdı:

"Sezen'in haddini bilmesi istenen dakikalarda, yapımcısı ile temasa geçilir. 4 yıl önceki bir parçanın bugünlerde toplumsal gerilimi tetiklemesi üzerine, yapımcı aracılığıyla Ankara'ya şu mesaj gelir:

'Kutsallar noktasındaki hassasiyetim ve duruşum bellidir!'

Gayet net ve güzel bir özet aslında... Sadece ve sadece, 'ilk günaha işaret edildiği' de o mesaja eklenir.

Sonrasında... Cumhurbaşkanımızın sergilediği duruş da mühimdir. Dine ve dince kutsal sayılan değerlere dil uzatanlara duyduğu tepkidir dışa vuran... Zamanlama olarak Aksu ve şarkısı da bu geniş değerlendirmenin kapsama alanına girmiş gibi gözükse de Sn. Cumhurbaşkanı, her türden ayrışmaya ve spekülasyona kendi zaviyesinden son noktayı koyar."

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Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Aksu daha sonra "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şiirini paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.

Erdoğan, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise, "Çok açık ve net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Benim ordaki ithamımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak, insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine laf edilmesine müsaade etmem. Burada Meryem validemize de aynı şekilde, burada hakaret var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN - Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

TIKLAYIN - Erdoğan: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir