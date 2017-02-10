Sabah yazarı: Sertab Erener vapurda sokak çalgıcılarıyla tesadüfen karşılaşmadı; tamamen prodüksiyon!

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Kadıköy-Beşiktaş vapurunda geçen günlerde dinleti yapan müzisyenlere eşlik ederek, yolcularla birlikte 'Yanarım' isimli şarkısını söyleyen Sertab Erener'in bu görüntülerinin kurgu olduğunu iddia etti. Erener'in vapurda çekilen bu görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

Tezel, “Bu olay sanıldığı gibi doğaçlama gelişmedi, Sertab vapurda tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşmadı. Bu olayda geçen tüm detaylar bir prodüksiyonun ürünüydü. Sertab, günler öncesinden o vapurda ve o saatte bir proje için orada olacağının toplantısını yetkililerle yapmıştı. Hatta vapurda seslendirilecek 'Yanarım' şarkısı için bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den izin alınmıştı” diye yazdı.

Tezel iddialarına, “Vapurun kalkmasına saatler kala Erener; saç, makyaj ve styling için hazırlıklar yapmaya başlanmıştı. Sertab'ın ekibinden profesyonel iki kişi çekim ve kayıt yapmak için hazırdı" ifadesini de ekledi.

Sertab Erener'in izlenme rekoru kıran o görüntüleri:

Mevlüt Tezel'in "Sertab’ın vapuru proje çıktı" başlığıyla yayımlanan (10 Şubat 2017) başlıklı yazısı şöyle:

Kadıköy-Beşiktaş Şehir Hatları vapurunda geçtiğimiz günlerde sokak çalgıcıları bir anda karşılarında Sertab Erener'i görünce ünlü sanatçının 'Yanarım' adlı şarkısını çalmaya başladı. Vapurdaki yolculara ses tanıdık geldi, şaşkınlıkla 'Yoksa bu Sertab mı' dediler ve sonra mutluluktan havalara uçup ona eşlik ettiler. Sertab, yolcuların söylediği İzmir Marşı'na da eşlik edince kalabalık iyice coştu. Sosyal medyaya düşünce görüntüler paylaşım rekoru kırdı, herkes 'Helal olsun işte halkın sanatçısı' dedi.

Önceden hazırlandı

Ama bu olay sanıldığı gibi doğaçlama gelişmedi, Sertab vapurda tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşmadı. Bu olayda geçen tüm detaylar bir prodüksiyonun ürünüydü. Sertab, günler öncesinden o vapurda ve o saatte bir proje için orada olacağının toplantısını yetkililerle yapmıştı. Hatta vapurda seslendirilecek 'Yanarım' şarkısı için bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den izin alınmıştı.

Vapurun kalkmasına saatler kala Erener; saç, makyaj ve styling için hazırlıklar yapmaya başlanmıştı. Sertab'ın ekibinden profesyonel iki kişi çekim ve kayıt yapmak için hazırdı.Kamera grubu o kadar hazırdı ki, monopod (Fotoğraf makinesi ve küçük kameraların üzerine takıldığı tek bir çubuktan oluşan ayak düzeneği) bile çekimde kullanılmıştı. 'Nasıl olur, sosyal medyaya düşen görüntüler cep telefonu kaydı' demeyin. Sertab'ın vapur performansının bir de profesyonel çekim kaydı var.

Evet, günlerdir büyük bir hayranlıkla izleyip konuştuğunuz o görüntüler Sertab'ın abisi ünlü reklamcı Serdar Erener'in de içinde olduğu sokak çalgıcılarını da kapsayan bir proje aslında. Ekimizin birinci sayfasındaki fotoğraflar her şeyi anlatıyor.

Proje hakkında henüz detaya ulaşamadım ama Sertab'ın kendi Youtube kanalında kullanmak üzere sokak çalgıcılarıyla ilgili bir çalışması olduğu iddia ediliyor. Bu sanatçının PR için yapılmış bir halkla bütünleşme projesi de olabilir. Belki de bu görüntüler Serdar Erener'in ajansına bağlı bir reklamda kullanılacak.

Çalgıcılar zararda

Bu arada Sertab'a eşlik eden sokak çalgıcıları ise Ateş Band grubu. Para topladıkları kutuda fazla bozukluk yoktu, herhalde 10-15 lira topladılar, normalde bir seferde 30-35 lira topluyorlar.

Eğer Sertab'ın ekibinden bir ücret almadılarsa bu işten tek zararlı onlar çıktı. Projenin ne olduğu şimdilik o kadar da önemli değil. Bir prodüksiyonun parçası olsa da vapurda yaşananlar yine de güzel. Ancak bu güzelliği; her şeyin önceden planlanmış olması, profesyonel bir ekibin işin içinde olması bozuyor.

Keşke sanatçının basın danışmanı bunun bir proje olduğunu açıklasaydı. Samimiyet kalmadı, büyü bozuldu.