Sabah yazarı Seray Sever’i hedef aldı: Bir sürü Türk ve Müslüman ismi var, kıran mı girdi?

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, kızlarına "Alya" ve "Sofia" ismini koyan oyuncu Seray Sever'i hedef aldı.

Ardıç yazısında, "Lakin çocukların isimleri bir tuhaf... 'Alya' ile 'Sofia'... Ana Müslüman, baba Müslüman. Ananın adı Seray, babanın adı Eray... Hem de kafiyeli vallahi. İlber ile Dilber gibi. Peki bu kızların isimleri nasıl Alya ve Sofia olabiliyor? Elbette her ana babanın çocuğuna istediği ismi koyma hakkı vardır, nüfus memuru kabul ettiği sürece mesele yoktur. Ama bizim de şaşırma hakkımız olsa gerek. Bir sürü Türk ve Müslüman ismi var, kıran mı girdi?" ifadesini kullandı.