Sabah yazarı Şebnem Bursalı: Mesele sadece Berat Albayrak değil, mesele bir Türk ve Müslüman bakanın yedi düvele açtığı milli ekonomi bayrağını giyip pes etmemesidir

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçildiğinden bu yana iki yıl içinde 4 kez kur üzerinden operasyon yaşandığını iddia ettiği yazısında, "Ekonomi dinamiklerinden kaynaklı hiçbir gerekçe ve gösterge ile açıklanamayan bu yükselişin tek sebebi; dış kaynaklı operasyon olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaşananları Doğu Akdeniz'deki hak arayışlarının rövanşı ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının bedelinin ödetilmesine bağlayan Şebnem Bursalı, "Berat Albayrak'ın kellesi neden isteniyor sizce? Mesela sadece Berat Albayrak da değil dostlar. Mesele, Trabzon'dan çıkmış bir Türk ve Müslüman bakanın, yedi düvele açtığı milli ekonomi bayrağını ateşten bir gömlek gibi giyip pes etmemesidir." diye yazdı.

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