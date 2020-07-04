Sabah yazarı Salih Tuna: Z kuşağı, Kemal Bey'in 'avlayacağı' bir kuşaksa, ortada ciddi bir sorun var demektir

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, 'Z kuşağı'nı konu edindiği yazısında, "Z kuşağı dedikleri çokluk sitelerde yaşayan, AVM'lerden alışveriş yapan sosyal platformlara aşina bir kuşak galiba.

Bir de boyun eğmeyen, çok sorgulayan bir kuşakmış. Öyle diyorlar.

Yeryüzünün en büyük tekelleri YouTube'dan Twitter'a kadar sosyal medya platformları değil mi? Peki bu tekelleri hiç sorguluyorlar mı? Ayrıca zehir gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel... Kemal Bey'den Meral Hanım'a kadar herkes "ağını" attığına göre bu sene çok Z kuşağı yaptı sanırım." ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, "Gençlik veya Z kuşağı nasıl olmalı?" sorusunu yönelttiği yazısını, "Z kuşağı zekiyse (en azından) "Mersin, Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım, Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsiniz... Öyle sayın başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz... Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz..." diyen Kemal Bey'in iştahını kabartmaz.

Şayet Kemal Bey'in (tabiri caizse) "avlayacağı" veya "olta atacağı" bir kuşaksa ortada ciddi bir sorun var demektir. Ne mi demek istiyorum? Hadi "spoiler" vereyim: Meral Hanım bile sizdeki "cevheri" gördüyse ortada bir sorun var demektir çocuklar." ifadeleriyle noktaladı.

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