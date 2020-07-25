Sabah yazarı Salih Tuna: Yunanistan ile Türkiye arasında kalan İBB Başkanları, Ayasofya'da ilk cuma kılındığı gün adeta Ankara'ya kaçtı

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Ankara'da bulunmasına ilişkin olarak, "Yunanistan ile Türkiye arasında kalan İBB Başkanları da yanlış bir şey yapmamak için olsa gerek, Ayasofya'da ilk cuma kılındığı gün (dün) adeta Ankara'ya kaçtı." diye yazdı.

Salih Tuna, CHP'nin Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tavrına yönelik olarak da, "CHP'nin Ayasofya tavrı vaktiyle (bir başka nedenle) yaptığım "minibüs" benzetmesine cuk oturuyor.

Minibüs muavinleri, "Polis çevirmesi var; çök, çök, çök!" diye uyarınca ayaktaki yolcular başlarını eğip oldukları yerde çökerler ya CHP de öyle. Ayasofya'nın ibadete açılması karşısında başlarını eğmek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

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