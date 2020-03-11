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Medya

Sabah yazarı Salih Tuna: Yeni Samanyolu TV'nin algı operatörü Portakal'ın manipülasyon pornosunu izleyip rahatlasınlar

11 Mart 2020 07:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Putin'le yaptığı görüşmede, beraberindeki heyetle birlikte iki dakika beklediği görüntüleri yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, muhalefetin İdlib mutabakatından ötürü canının sıkıldığını iddia ederek, "Naçizane tavsiyem, hiç panik yapmasınlar. Yeni Samanyolu TV'nin (FOX TV) algı operatörü Portakal'ın "manipülasyon pornosunu" izleyip rahatlasınlar" ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, FOX TV'nin algı faaliyeti yürüttüğünü belirterek, "33 Mehmetçiğin şehit düşmesi üzerine Mehmetçiğin Başkomutanının güldüğünü söyleyebilirsin." diye yazdı.

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