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Medya

Sabah yazarı Salih Tuna: Sosyal medya platformları hakkındaki düzenleme çalışmasını yürekten kutluyorum

02 Temmuz 2020 08:10

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, sosyal medya platformlarına getirilmesi planlanan düzenleme çalışmasını yürekten kutladığını belirterek, "Çokluk nefret suçu yayma merkezleri mesabesindeki sosyal medya platformları gitgide gayya kuyusuna dönüştü. Güya iletişim sağlanacaktı, toplumun arasındaki tüm irtibat tellerini koparttı." diye yazdı.

Salih Tuna, Albayrak ailesine yönelik sosyal medyadan gelen cinsiyetçi saldırılara muhalefetten gelen tepkilerin 'her şeye rağmen iyi' olduğunu ancak söz konusu saldırının vebaliyle yüzleştiklerini iddia ettiği yazısında, "Albayrak ailesine ve 1 günlük bebeklerine hakaret eden o "muhalif" haysiyetsizler nerde nasıl yetişti sanıyorsunuz?
Bu zibidiler ne kadar hakaret ederlerse o kadar "muhalif" olacaklarını nerden öğrendiler? Lafın düzünü edelim: Bu rezilleri hep bu nefret söylemi var etti. Bu haysiyetsizler hep yüreklendirildi. Dahası, sırtları sıvazlandı." ifadelerini kullandı.

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