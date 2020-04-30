Sabah yazarı Salih Tuna: Manipülasyon pornosu deyince akla gelen FOX TV'nin Amerikan Portakal'ı

Sabah yazarı Salih Tuna, CHP'lilerin yalanı bir yöntem olarak kullandıklarını iddia ettiği yazısında, "Üstelik bunlar sadece troll marifeti de değil. CHP milletvekili "Ağzı bozuk Engin" de var içlerinde Gül'ün Merkez Bankası Başkanı yaptığı Durmuş Yılmaz da! (Ya, evet, "insan gerçekten hayret ediyor!")

Bir de prodüksiyonlu yalan söyleyenler var. Manipülasyon pornosu deyince akla gelen FOX TV'nin Amerikan Portakal'ı gibi. (Şehir hastanelerini karalamak için "sakat rolü" oynayan bir elemanı güvenlik kameralarına yakalanmıştı hani.)" ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, CHP'nin Koronavirüs'ten umduğunu bulamadığını, sağlık sisteminin hayallerini 'yerle yeksan etti'ğini belirterek, "Acaba diyorum, bu CHP'li kardeşlerimizi rahatlatmak için belirli bir süre yalan söylenemez mi? Tabii tedavi maksatlı. Mesela şöyle "yalanlar": Yurtdışından vatandaşlarımızı getirme fikri İmamoğlu'nundur. 54 ülkeye tıbbi yardım düşüncesi de Mansur Yavaş'tan çıktı. Şehir hastaneleri projesi de Kılıçdaroğlu'na aittir. Hatta projenin bir kopyası da kendisindedir. "Trolleyelim mi yani" diyerek sakın basite almayın, faydası olmayacağını bilsem önermezdim. Merak etmeyin, kabul ederler, hatta, "Bakın bakın, kendileri bile itiraf ediyorlar!.." demezlerse ben bir şey bilmiyorum. Nihayetinde "Marmaray'ı Ecevit, Avrasya'yı İmamoğlu yaptı" diyen siyasi şizofrenilerden bahsediyoruz." diye yazdı.