Sabah yazarı Salih Tuna: Kimi AKP'liler "aşklarını" şahsi ikbale dönüştürdü, artık iflah olmazlar!

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bazı AKP'lilerin "aşklarını" şahsi ikbale dönüştürdüğünü ve iflah olmayacaklarını belirterek, "Makam - mevki, mal - mülkten başka tasası olmayan bu nobranlarla alınacak yol yoktur. Benden söylemesi. Başkan Erdoğan'ın milletle kurduğu gönül köprülerini yıkmaktan başka marifetleri de yok. Şu hale bakar mısınız: CHP'li at ağızlı bir milletvekili, AK Parti'yi, yani bu beyefendilerin mensubu oldukları partiyi "suç örgütü" olarak itham ediyor, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor, gıkları çıkmıyor." diye yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini gezerken, ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle ön soruşturma açılmasına dikkat çeken Tuna, "İBB Başkanı nerde nasıl yürürse yürüsün, isterse amuda kalkıp yürüsün bize ne? Hatta siyasi görüşünden de bize ne?

İstanbul'a hizmet etsin diye seçildi, polemik yapsın diye değil. Laf ve heykelin dışında sadra şifa tek bir icraatı var mı?

İBB Başkanı'nı icraatın dışındaki herhangi bir konu üzerinden sorgulamak, ona hayat öpücüğü vermektir." ifadelerini kullandı.

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