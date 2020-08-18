Sabah yazarı Salih Tuna: Joe Biden'ın konuşması CHP ittifakında paniğe neden oldu

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, ABD başkan adayı Joe Biden'ın 7 ay önce yaptığı "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle mağlup edin" açıklamasının CHP' ittifakında paniğe neden olduğunu iddia ederek, "O kadar paniklediler ki, Türkiye'de "bağımsızlık" ve "karakterle" alakalı Gazi'nin sözünü söyleyebilecek en son adama, yani, IMF ile otel odalarında yakalanan Faik Öztrak'a "Bağımsızlık benim karakterimdir" sözünü söylettiler. Her sıkıştığında "Ya Kanal ya İstanbul" martavalıyla gündemi saptıran İBB başkanları da bu sefer gündemden kaçamadı. "Demokrasi ayarı veremezler" yollu alakasız bir lakırdıyla vaziyeti idare etmeye çalıştı." diye yazdı.

Salih Tuna, Ekrem İmamoğlu'nun Biden'in açıklamalarına itiraz etmediğini belirterek, "Hülasa, mevzu 7 ay öncesiyle sınırlı değil. An itibariyle de "Biden'ın açtığı yolda kurduğu ülküde" hiç durmadan yolunuza yeni dostlarınızla devam ediyorsunuz ya işte." ifadelerini kullandı.

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