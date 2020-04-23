Sabah yazarı Salih Tuna, FOX TV'ye 'yeni Samanyolu TV' dedi: Amerikan Portakalı bozgunculuk peşinde

Sabah yazarı Salih Tuna, 'yeni Samanyolu TV' diye adlandırdığı FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal'ın haber sunmadığını, kara propagandanın bir aracı olduğunu belirterek, "O derece bozgunculuk peşinde. Hep kaos, hep kargaşa peşinde. Depremde bile fitne fesat çıkartmak için kendini paralamıştı" ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, köşe komşusu Hıncal Uluç'un Fatih Portakal için "Seni izleme listemden çıkardım" yazısı için de, "Neyse, geç de olsa zararın neresinden dönersen kârdır" ifadelerini kullandı.

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