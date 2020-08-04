Sabah yazarı Salih Tuna'dan Yıldıray Oğur'a: Davutoğlu'nun yandaşı Karar gazetesinin İstanbul Sözleşmesi'ni şiddetle savunan sinsi yazarı

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, İstanbul Sözleşmesi etrafında yaşanan tartışmalarla, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan aleyhine algı faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, "Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun mezkur sözleşmeyi okuduğunu hiç sanmam. Liyakatli dostları bile okumadan imza atmış o nereden okusun?!" diye yazdı.

Salih Tuna, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleşmeyi okumadan imzaladığını savunduğu yazısında, Yıldıray Oğur'un Karar gazetesinde yazdığı "Ya toplumsal sözleşme ne olacak?" başlıklı yazısına atıfta bulunarak, "Davutoğlu'nun yandaşı Karar gazetesinin İstanbul Sözleşmesi'ni şiddetle savunan o sinsi yazarı bakınız ne demiş (boldlar bana ait): "Artık bu dengeleri gözetmek zorunda olmamanın özgüveniyle, yıllar önce sandıklara kapatılmış kadın-erkek ilişkileriyle ilgili değerler, fikirlerle sözleşmenin maddeleri yeniden süzgeçten geçiriliyor. Bu yapılırken de 'İmzalarken kendimizde değildik, meyve suyumuza bir şeyler katmışlar' gibi tepkiler veriliyor. Halbuki herkes kendindeydi, neyi imzaladığının da gayet farkındaydı..."" ifadelerini kullandı.

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