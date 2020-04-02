Sabah yazarı Salih Tuna'dan Fatih Portakal'a: PKK medyası bile bu algı operatörü kadar yıkıcı değildir

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal için 'sinsi algı operatörü' ifadesini kullandığı yazıda, "PKK medyası bile bu algı operatörü kadar yıkıcı, ifşat edici değildir. En azından Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olduklarını saklamıyorlar." diye yazdı.

Salih Tuna; DW Türkçe, BBC Türkçe, Independent Türkçe ve Sputnik gibi medya organlarının Türkiye karşıtı yayınlar yaptığını belirterek, "Çin de koronavirüs önlemleri çerçevesinde New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Time ve Voice of America için çalışan tüm ABD vatandaşlarının lisansını iptal etmişti. Demem o ki hiçbir devlet kendi milletinin ifsat edilmesine sürgit seyirci kalmaz." ifadelerini kullandı.

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