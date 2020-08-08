Sabah yazarı Salih Tuna'dan döviz artışı yorumu: 15 Temmuz'da bu ülkeye saldıran FETÖ veya Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK ve dostlarından başka bir şey beklenmezdi

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bazı kesimlerin döviz kurlarındaki artış nedeniyle bayram yaptıklarını iddia ederek, "15 Temmuz'da bu ülkeye saldıran FETÖ veya Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK ve dostlarından başka bir şey beklenmezdi zaten. Nihayetinde bu ülkeye düşmanlar. Peki "şebelek muhaliflere" ne oluyor? TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi üzerine bir havai fişek patlatmadıkları kaldı, o derece kendilerinden geçtiler.



Neden? Dövize mi yatırım yaptılar da "kazandık" düşüncesiyle bu denli havalara uçuyorlar? Sorsanız hepsi de "Türkiye'yi seviyoruz" derler. Bu nasıl bir sevgidir ki sevdiklerini söyledikleri ülkenin parası değer kaybedince seviniyorlar?" diye yazdı.

Salih Tuna, Türkiye'nin tarih sahnesindeki onurlu yerini almaya başladığını savunarak, "Daha geçen günkü Le Figaro gazetesi Başkan Erdoğan'ın Libya ile yapılan anlaşmayla Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşıyarak Türkiye'ye gururunu geri vermek istediğini yazdı." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...