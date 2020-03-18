Sabah yazarı Salih Tuna: CHP iktidarda olsa ekmek çoktan karneye bağlanmıştı

Sabah yazarı Salih Tuna, yeni tip Koronavirüs nedeniyle herkesle kucaklaşmak istediğini belirttiği yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin medyaya yansıyan eleştirilerine değindiği yazısında, "Ekonomik önlemler sayesinde Türkiye hâlâ dimdik ayakta. Kendileri iktidarda olsa ekmek çoktan karneye bağlanmıştı" ifadelerini kullandı.

Tuna, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ekonomi alanındaki eleştirilerini 'tüyleri diken diken' dinlediğini de vurgulayarak, "Anlaşılan o ki Sağlık Bakanı'na hazırlıksız yakalandıkları için hakkını teslim etmek zorunda kalmışlar. Hazine ve Maliye Bakanı'na çok hazırlıklıydılar. O kadar ki daha göreve gelmeden koro halinde derleştiriye başlamışlardı." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...