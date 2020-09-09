Sabah yazarı Salih Tuna: Bugün 2. Kurtuluş Savaşı veriyoruz, bu savaşın neresindesin?

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Atatürk üzerinden üretilen tartışmalardan usandıklarını belirterek, "Bugün 2. Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Elan ön cephede Mavi Vatan'ımız var. Söyle şimdi, bu savaşın neresindesin?" diye yazdı.

Salih Tuna, 'bazı algı operatörleri'nin Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi için "seçim yatırımı yapıyorlar" söylemine yönelik olarak da, "Hadi, muhaliflik belasına zaten aranıyordun, şappadak zokayı yuttun. Peki ne zaman uyanıp da "Fransa da mı seçim yatırımı için uçak gemisiyle Akdeniz'de?" diye soracaksın?

Bir de tutturmuşsun, AK Parti'nin "İhvancı" politikaları yüzünden Türkiye bölgede yalnız kaldı diye." ifadelerini kullandı.

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