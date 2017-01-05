Sabah yazarı: "Reina katliamcısının adı Lakhe Mashrapov" diyen Twitter kullanıcısı FETÖ'cü çıktı

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak "Katilin kaçmasını istiyorlar. Milleti cambaza baktırma çabaları bundan.

FETÖ'cü hesapların takip ettiği Tim Hogan adlı bir Twitter kullanıcısı, teröristin Kırgızistan vatandaşı Lakhe Mashrapov olduğunu iddia etti. Doğru çıkmadı tabii. Ama adam FETÖ'cü çıktı" iddiasını ileri sürdü.

Ersin Ramoğlu'nun "Fergana Vadisi CIA’in insan deposu" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Özbek asıllı Türk Enver Altaylı, Reina katliamcısı Türkistanlı katil, Ve CIA ajanı Ruzi Nazar…

Üçü de Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nden hemşeri olur.

Burası Orta Asya'da Batı Türkistan olarak adlandırılan bir bölgedir.

Fergana Vadisi deyip geçmemek lazım…

Sorunlu bir yerdir.

Nice büyük kavgalar yaşandı burada.

Örneğin Kırgız-Özbek çatışması.

Yüzlerce ölü ve binlerce yaralıyla sonuçlandı.

Fergana Vadisi'nden olanlar silahı da kavgayı da sever.

Burası CIA'in ajan tarlasıdır.

En ünlüsü Ruzi Nazar'dı…

O da iki yıl önce öldü.

Niceleri aramızda ama.

Ruzi'nin iki çocuğu vardı.

Kızı Sylvia (Zülfiye) Nazar.

Colombia Üniversitesi'nde ekonomi profesörüdür.

Bir de oğlu var.

Adı Erkin olan…

Ama ne yaptığını ve nerede olduğunu bilen yok.

Belki babası gibi o da ajandır.

***

Ortaköy saldırısının faili de 'Fergana Vadisi'nden dedik…

Güvenlik uzmanları adamın askeri eğitim aldığını, silah kullanmasındaki maharetinden anladı.

Vadi böyle bir vadi işte.

CIA'in cirit attığı.

FETÖ'nün de...

FETÖ hangi Türk cumhuriyetinde yok ki?

Yani Reiana katliamında her yol ABD'ye çıkıyor.

Katilin kaçmasını istiyorlar.

Milleti cambaza baktırma çabaları bundan.

FETÖ'cü hesapların takip ettiği Tim Hogan adlı bir Twitter kullanıcısı, teröristin Kırgızistan vatandaşı Lakhe Mashrapov olduğunu iddia etti.

Doğru çıkmadı tabii…

Ama adam FETÖ'cü çıktı.

***

Polis olağanüstü bir çalışma ile katilin uyruğunu, adını ve soyadını tespit etti.

Katil ortada yok ama.

Bu katliam uluslararası bir şebekenin işi olduğuna göre, katile de yardım eden var demektir.

Bu canavar belki ABD'nin, belki Almanya'nın, Ya da herhangi bir Avrupa ülkesinin İstanbul konsolosluğunda saklanıyor da olabilir.

Ortaköy katliamcısının ölüsü bir çukurda da bulunabilir…

Adamın konuşması uluslararası çetenin işine gelmez çünkü.

***

ABD, Fırat Kalkanı Harekâtı ile Mehmetçiğin El Bab'da olmasını sindiremedi.

PKK'ya devlet kurdurmak isteği kursağında kaldı çünkü.

Amerika Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de garantör olmasıyla da kafayı yedi.

Ortadoğu'yu karıştıran ABD, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'ye 'barış' getirme çabalarına da bozuktur.

Bu yüzden her haltı yerler.

Gözleri döndü çünkü…

Çok dikkatli ve uyanık olmalı.

Her şeyini kaybeden FETÖ'nün de ABD'den farkı yok.

Ve o kadar masumu öldürebilen kafa, işi burada bırakmaz.

Şahsen Alevi-Sünni çatışması ya da Türk-Kürt çatışması çıkarmak adına büyük provokasyonlar bekliyorum.

Bir camiye ya da bir cemevine de saldırabilir bu çakal sürüsü.

Maksatları iç savaş çıkarmak çünkü, Askeri darbeye böyle zemin hazırlamak isteyeceklerdir…

Bu yüzden eylemlerini seriye de bağlayabilirler.

12 Eylül öncesinde olduğu gibi 'Bu ülke yönetilemiyor' algısını yaratmak için böyle yaparlar.

Baksanıza ekonomiyi de çökertmeye çalışıyor şerefsizler…