Sabah yazarı Ramoğlu: 'Vergim nerede' diyenler muhalif değil, devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır; soyları bile belli değildir

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, 1999 depreminden sonra geçici olarak uygulanan, AKP döneminde ise kalıcı hale getirilen deprem vergileriyle ilgili soru soranları hedef alırken, "Bunlar muhalif değil devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır. Bunlar bu topraklara da ait değildir. Nesebleri ve soyları bile belli değildir" dedi.

Ramoğlu, muhalif isimlere çok sayıda hakaret içeren yazısında, deprem vergilerinin nereye harcandığını soran isimlere 'antilop' derken, "CHP 'ortalık yıkılsa, çok ölüm olsa da gündem yapsak' istedi. Bizans çocuklarına yakışan bu" ifadesini kullandı.