Sabah yazarı Ramoğlu: 'Vergim nerede' diyenler muhalif değil, devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır; soyları bile belli değildir

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, 1999 depreminden sonra geçici olarak uygulanan, AKP döneminde ise kalıcı hale getirilen deprem vergileriyle ilgili soru soranları hedef alırken, "Bunlar muhalif değil devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır. Bunlar bu topraklara da ait değildir. Nesebleri ve soyları bile belli değildir" dedi.
Ramoğlu, muhalif isimlere çok sayıda hakaret içeren yazısında, deprem vergilerinin nereye harcandığını soran isimlere 'antilop' derken, "CHP 'ortalık yıkılsa, çok ölüm olsa da gündem yapsak' istedi. Bizans çocuklarına yakışan bu" ifadesini kullandı.
Ramoğlu'nun Sabah gazetesinde 30 Ocak 2020'de yayınlanan "Şeytanın Türkiye temsilcileri" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Vergiler nerede diyen antiloplar!
Vergiler deprem bölgelerinde ev oldu ev!
Van 1 yılda yeniden inşa edildi...
Van neyle baştan yaratıldı sanıyorsunuz!
Ya Dinar...
O vergiler şu an Elazığ ve Malatya'da ekipman oldu, personel oldu.
Enkazdan onlarca can böyle kurtarıldı...
Bu CHP 'ortalık yıkılsa, çok ölüm olsa da gündem yapsak' istedi...
Bizans çocuklarına yakışan bu.
99 depreminde devlet yoktu!
Yardım paralarıyla maaşlar ödendi.
Zürriyetsizlerin sesi o zaman çıkmadı!
Vergilerle yol yapılır beğenmezler.
Hastane yapılır 'ne gerek var' derler.
Kentsel dönüşüm yapılır 'parayı betona gömdün' derler.
Köprü yapılır istemezler.
Marmaray yapılır su basar derler.
Sonra 'Vergim nerede?' diye sorarlar!
Bunlar muhalif değil devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır.
Bunlar bu topraklara da ait değildir.
Nesebleri ve soyları bile belli değildir.
Akbabadır bunlar, akbaba!"