T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah yazarı: Prezervatif satışları neden düştü?

Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi olan Malezyalı Karex şirketi, Covid-19 salgını ile birlikte satışların adeta çakıldığını duyurmuştu. Şirket salgın dolayısıyla bazı ülkelerde otellerin kapanmasının satışlara büyük zarar verdiğini açıklamıştı

13 Ocak 2022 09:46

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, dünya çapında prezervatif satışlarının düşmesini konu aldığı yazısında pandeminin cinselliğe büyük darbe vurduğunu söyledi. 

Bugünkü yazısında dünyanın en büyük prezervatif üreticisi olan Malezyalı Karex şirketinin satışların düştüğünü gösteren verilerini paylaştı: Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"Yılda 5,5 milyarın üzerinde prezervatif üreten, 140 ülkede faaliyet gösteren ünlü bir prezervatif markası, son 2 yılda satışlarının yüzde 40 azaldığını açıkladı. Aynı açıklamada dünya genelinde otellerde kalma oranlarının da azaldığına dikkat çekildi. Acaba prezervatifin en çok otellerde kullanıldığını mı ima ettiler? Esprisi, geyiği çok yapılacak bir haber bu!

Sevgili ya da eşle yapılan düzenli ilişki ile kaçamak ve tek gecelik ilişkilerin oranları araştırılsa ne sonuç çıkar acaba? Pandemi yüzünden evlerde daha çok vakit geçiriliyor olmasının cinsel yakınlığı ve prezervatif kullanımını artıracağı düşünülüyordu. Ancak hem prezervatif hem de doğum oranları düştü. Sanal seksin yaygınlaştığını gösteren araştırmalar da var. Özetle pandemi küresel ölçekte cinselliğe büyük darbe vurdu.

mevltü tezelprezervatif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24