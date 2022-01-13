Sabah yazarı: Prezervatif satışları neden düştü?

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, dünya çapında prezervatif satışlarının düşmesini konu aldığı yazısında pandeminin cinselliğe büyük darbe vurduğunu söyledi.

Bugünkü yazısında dünyanın en büyük prezervatif üreticisi olan Malezyalı Karex şirketinin satışların düştüğünü gösteren verilerini paylaştı: Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"Yılda 5,5 milyarın üzerinde prezervatif üreten, 140 ülkede faaliyet gösteren ünlü bir prezervatif markası, son 2 yılda satışlarının yüzde 40 azaldığını açıkladı. Aynı açıklamada dünya genelinde otellerde kalma oranlarının da azaldığına dikkat çekildi. Acaba prezervatifin en çok otellerde kullanıldığını mı ima ettiler? Esprisi, geyiği çok yapılacak bir haber bu!

Sevgili ya da eşle yapılan düzenli ilişki ile kaçamak ve tek gecelik ilişkilerin oranları araştırılsa ne sonuç çıkar acaba? Pandemi yüzünden evlerde daha çok vakit geçiriliyor olmasının cinsel yakınlığı ve prezervatif kullanımını artıracağı düşünülüyordu. Ancak hem prezervatif hem de doğum oranları düştü. Sanal seksin yaygınlaştığını gösteren araştırmalar da var. Özetle pandemi küresel ölçekte cinselliğe büyük darbe vurdu.