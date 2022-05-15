Sabah yazarı Övür: Türkiye'nin makro düzeydeki ekonomik göstergeleri hiç de fena deği ama aynı zamanda akıl almaz bir hayat pahalılığı var ve enflasyon da dizginlenemiyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Türkiye çok enteresan bir süreçten geçiyor. Dünyadaki pandemi ve Ukrayna- Rusya çatışmasının getirdiği derin sarsıntıya rağmen Türkiye'nin makro düzeydeki ekonomik göstergeleri hiç de fena değil. Sanayiden tarıma üretim zinciri devam ediyor ve ihracatta rekorlar kırılıyor." görüşünü savundu.

Övür yazısında, "Ama ilginçtir aynı zamanda akıl almaz bir hayat pahalılığı var ve enflasyon da dizginlenemiyor. Hükümet bu paradoksu nasıl aşar bilemem ama şu gerçek gözle görülüyor: Halk hâlâ iktidara verdiği krediyi sürdürüyor. Bunu halkın muhalefet partilerine yönelmemesinden de anlıyoruz. Sokakta da bu görülüyor. Zaman zaman muhalefet partileri "AK Partililer sokağa çıkamıyor" diye eleştirseler de bu sözler gerçeği yansıtmıyor. Bunu da bizzat AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın ramazan ayının son günlerinden itibaren düzenlediği ve birkaçına katıldığım sokak çalışmalarında gördüm." ifadesini kullandı.