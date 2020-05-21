Sabah yazarı Övür: Muharrem İnce parti kursa Kılıçdaroğlu bırakın milletvekilini günahını bile vermez

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kurmaları için milletvekili verebilecekleri açıklamasını yorumladı. Övür, CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda Kılıçdaroğlu'nun milletvekili desteği vermeyeceğini öne sürdü.

Övür, "Bir an milletvekili kiralamanın gerçekten demokrasi için yapıldığını düşünelim.

Peki, o zaman, farklı siyasi partiler zenginlikse CHP'ye daha yakın partilere yani sol bir partiye de aynı destek verilir mi? Ya da şöyle soralım; yarın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 30 oy alan Muharrem İnce parti kursa aynı demokrasi katkısı ona da verilir mi? İnce, parti kurar mı kurmaz mı bilemem ama CHP kulislerinde, CHP'nin oyunu ilk kez 'ittifak' olmadan yüzde 30'a çıkardığı hatta farklı kesimlerden oy alabileceği ciddi ciddi konuşuluyor." düşüncesini dile getirdi.

Övür, "Bana kalırsa Kılıçdaroğlu 'Saray'a giden CHP'li' diyerek karizmasını çizdiği İnce'ye bırakın milletvekili vermeyi günahını bile vermez. Bu gerçeğe rağmen İnce'nin daha 'Hakiki CHP' için harekete geçmeyeceğini de kimse söyleyemez.

Çünkü şu sıralarda Kemalist CHP'lilerde müthiş bir hareketlilik var." ifadesini kullandı.

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