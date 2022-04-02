Sabah yazarı Övür: İyi Parti yönetiminde, "Ağıralioğlu'nun her an masayı devirebileceği" korkusu yaşanıyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, İyi Parti’de yapılan görev değişimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “İyi Parti yönetiminde, ‘Ağıralioğlu'nun her an masayı devirebileceği’ korkusu yaşanıyor” iddiasını gündeme getirdi.

Daha önce, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan, yeni başkanlık divanında yer verilmeyen Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP-HDP nedeniyle saf dışı bırakıldığını yazdığını ancak bunun eksik kaldığını ifade eden Övür, şunları kaydetti:

“İyi Partililere göre başka gerekçeler de var. En önemlisi de Akşener ve toplama yönetiminin Ağıralioğlu'ndan korkmaları... İyi Parti yönetiminde, "Ağıralioğlu'nun her an masayı devirebileceği" korkusu yaşanıyor. Masadan kastedilen de 6'lı 28 Şubat İttifakı Masası. Operasyonu yapanlara göre, ittifak tam ete kemiğe bürünmeden Ağıralioğlu'nun yapacağı hamle partiye büyük zarar verirdi. Bu yüzden boşa çıkartıldı. Acaba işin içinde Biden'ın eli de var mı?

Tabii bu işin sadece bir yanı... İyi Partililere göre, ağzı laf yapan Ağıralioğlu'nun hem kamuoyunda hem de parti tabanında çok ciddi bir karşılığı var. Bunun giderek güçleneceği ve tehlikeli olabileceği ihtimali de mevcut ve bu nedenle haber bile verilmeden yönetim dışına itildi.”

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