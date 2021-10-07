Sabah yazarı Övür: AK Parti teşkilat olarak yeni bir hazırlığın içinde

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, AKP teşkilatında 93 bin kişilik eğitim programının başlatılacağını yazdı. Övür, "Peki, AK Parti böyle bir hamleye neden ihtiyaç duydu? Sorunun cevabı 56 bin kişiyle yapılan bir araştırmada saklı. O araştırma teşkilatlarda böyle bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle iki ihtiyaç çok dikkat çekici; "algı yönetimlerine karşı motivasyon" eksikliği ve 'muhalefetin gayrinizami harp mantığıyla' hareket etmesi... Bu tablo 2023 seçimlerine giden sürecin hiç de kolay olmayacağını ve çok zorlu geçeceğini gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Övür yazısında, "AK Parti de teşkilat olarak bu teze uygun yeni bir hazırlığın içinde... Önümüzdeki günlerde 93 bin kişilik dev bir eğitim programı başlatıyor. "Dünyanın en büyük siyasi eğitim hamlesi" olarak nitelenen programı, AK Parti'nin AR-GE ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı. İşte bu programın ana omurgasını da Başkan Erdoğan'ın altını çizdiği "muhalefet prangası" oluşturuyor. AK Parti'ye göre, muhalefet kimi zaman sistem, kimi zaman yaşam biçimi kimi zaman da piyasa üzerinden "yalan terörü" diye nitelenen bir operasyon yürütüyor. AK Parti de buna karşı, 2023 seçimlerine iki yıl kala 81 il ve 973 ilçe kadrolarını ayağa kaldıracak, onları donatacak yeni bir eğitim hamlesiyle cevap vermeye hazırlanıyor. İlk dersi de Başkan Erdoğan verecek." ifadesini kullandı.