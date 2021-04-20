Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Rezerv, biriktirildiği gibi ihtiyaca göre kullanılıp tekrar takviye edilebilir

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'nin başını çektiği muhalefet blokunun 128 milyar doların buharlaştığını iddia ettiğini belirterek, "Merkez Bankası ihale yoluyla, doğrudan müdahale şeklinde veya üçüncü bir yolla döviz satışı yapabilir. Bu kararlar, o günkü piyasa veri seti, finansal durum, uluslararası gelişmeler, ülkeyi yakından ilgilendiren jeopolitik süreçler, hatta siyasi istikrarı etkileyebilecek riskler de dikkate alınarak verilir." diye yazdı.

Ülke rezervlerinin biriktirildiği gibi ihtiyaca göre kullanılıp tekrar takviye edileceğini savunan Okan Müderrisoğlu, "Stratejik olarak piyasadaki oynaklığın dengelenmesi, yüksek faiz sarmalına girilmemesi, üretim dinamiklerinin korunması bakımından verilen kararlar söz konusudur.

Bunun ötesinde muhalefetin kurumları töhmet aklında bırakması, "siyaset yapıyorum" bahanesi ile milletin zihnini bulandırması en hafif deyimi ile haksızlıktır!" ifadelerini kullandı.

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