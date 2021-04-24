Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Muhalefet pandemi şoku nedeni ile hassaslaşan toplumun değişik kesimlerinin sinir uçlarına dokunuyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, muhalefetin "erken seçim" istediğini belirterek, "Son günlerde hız kazanan "kapsamlı ve adım adım uygulanan stratejiyi" tek başlarına tasarlayamayacakları da aşikar. Küçümsediğimiz için değil; kadroları, kafaları ve yöntemlerini iyi kötü bildiğimiz için. Ama bu kez farklı! Daha organize bir çalışma, daha dışardan bir bakış ve daha hedef odaklı bir dizi "algı çarpıtması" söz konusu!" diye yazdı.

Muhalefetin pandemi nedeniyle hassaslaşan toplumun sinir uçlarına dokunduğunu savunan Müderrisoğlu, "İşaret fişeği çakılınca hemen sosyal medya figürleri ile bulaşıcılığı artırıyorlar. Bununla da yetinmiyor, ekran yüzü haline getirdikleri aktörleri ileri sürüyorlar. Son aşamada ise oluşturdukları yapay gündemi Meclis zeminine taşıyıp siyasal, hatta toplumsal realiteye dönüştürmeyi deniyorlar!" ifadelerini kullandı.

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