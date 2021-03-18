Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Merkez Bankası tablosunu, küresel ve siyasal hesaplardan bağımsız düşünmemek lazım

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası'nın her ay tekrar eden ve kritik olarak değerlendiren "faiz testine" tabi tutulmasına kayıtsız kalınamayacağını belirterek, ""Yine faiz artır, sonra yüksek oranlı indirim yaparsın" senaryosu ile "faizi artırmayacaksan indirim fırsatı doğduğunda bu kararı aylarca erteleyeceğini hissettir" cenderesine sokulmak istenen Merkez Bankası tablosunu, özündeki küresel ve siyasal hesaplardan bağımsız düşünmemek lazım." diye yazdı.

Sıkı para politikası şartlarında maliye politikasında hedef ve sektör odaklı esneklikler üretmenin tam zamanı olduğunu savunan Müderrisoğlu, "Kısa çalışma ödeneği veya fesih yasağı kalktığında özel sektörün netleştirilmiş verileri görüldüğünde, bilhassa firmaların karşılaştığı maliyet baskısının yönetilmesi hem finans kesiminin hem de maliyenin yenilikçi yaklaşımlarını zorunlu kılabilir." ifadelerini kullandı.

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