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Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Kritik görevdeki isimlerle, siyasi karar alıcıların birbirlerine karşı pozisyondaymışçasına konuşlandırılması ilgililerin gözünden kaçmıyor

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanı hakkındaki iddialar için "Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız" ifadelerini kullanmıştı.

29 Mayıs 2021 08:47

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasete, devlete ve kadrolara dair uygulamalarını 2023 seçimlerinin ardından yapacağını belirterek, "Son 4 haftadır, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden sürdürülen yayınların, Türkiye'de oluşturduğu hava, bizleri yeniden yeniden düşünmeye zorluyor. Bilhassa, devlet dinamikleri bakımından. Zira, bir organize suç örgütü liderinin iddia, isnat ve iftiraları ile zehirlenen gündemin, devlet kurumları arasındaki güven ve işbirliğini zedelememesine özel özen gösterilmesi gerekiyor." diye yazdı.

İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma ve Hazine gibi bakanlıkların, devleti devlet yapan taşıyıcı sütunlar olduğunu vurgulayan Müderrisoğlu, "Hali hazırda, kritik devlet görevindeki isimlerle, siyasi karar alıcıların birbirlerine karşı pozisyondaymışçasına konuşlandırılması, ilgililerin gözünden kaçmıyor. Devlet, duygusallık kaldırmaz. Siyasetçi ile bürokrat arasında tercih gerekirse, ibre genellikle siyasetçiyi gösterir." ifadelerini kullandı.

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