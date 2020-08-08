Sabah yazarına göre dövizin yükseliş nedeni: Türkiye'yi tavize zorlamak ve ertelenmiş 15 Temmuz hesabını görmek

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 5-7 Ağustos tarihleri arasındaki kur atağının soğukkanlı analiz edilmesi gerektiğini belirterek, "Konu, esasında Berat Albayrak değil! Ana tabloda onu ön planda tutan ama arkasına gizlenen "Domino Planı!" Yani... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve akabinde anayasal reformu hedef alan sistemik saldırılar toplamı..." diye yazdı.

Okan Müderrisoğlu, döviz kurlarının fırlamasının asıl amacının, vatandaşta şüphe uyandırmak, 15 Temmuz'un hesabını görmek ve Türkiye'yi tavize zorlamak gibi maddeleri sıralayarak, "Dünya, iddia edildiği gibi neo-liberal politikalarla yönetilmiyor artık. Aksine, devletlerin sürece müdahil olduğu, ekonomi ile stratejik planların iç içe geçtiği bir dönemi yaşıyor.

Türkiye de bir asır sonra oyun kurucu olma iradesini sahaya yansıtıyor!" ifadelerini kullandı.

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