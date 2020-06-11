Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak idari ve yasal adımların devamına ihtiyaç var

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, sosyal medyanın önemli makamlardaki sivil ve askeri bürokrasiyi istim üstünde tutma aracı olarak kullanılmakta olduğunu iddia ederek," Örneğin bir medya portalı; komuta kademesi, terfiler, askeri ilişkiler üzerine, özel alanda kalması zorunlu hususları sistematik biçimde yayınlayabilmekte. Düzenli olarak birilerince enforme ediliyor izlenimi vererek, dezenformasyon yapabilmekte.

Özetle... Kişi ve kurumların kimyasını bozabilmekte!" diye yazdı.

Okan Müderrisoğlu, milletten yetki alan Cumhurbaşkanı ve sorumlu siyasilerin hukuk çerçevesinde son sözü söylemesi gerektiğini belirterek, "Kerameti kendinden menkul, medya tesirine açık kamu görevlilerinin üzerine oyun kurulmasına net şekilde karşı durulsun. Ki bu yönde güçlü bir irade de söz konusu.



Ve nihayet...



Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak idari ve yasal adımların devamına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

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