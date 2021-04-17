Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: CHP'nin aklını aşan rezerv kampanyası karşısında iddiaların cevaplanması eğrinin düzeltilmesi için gerekliydi

Sabakan Müderrisoğlu,h gazetesi yazarı O Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" sorusuna verdiği yanıtla, eğri minarenin düzeltilmesi adına önemli bir hamle olduğunu söyledi.

Müderrisoğlu, yazısına şöyle devam etti: "CHP'nin dillendirdiği ama CHP aklını da aşan rezerv kampanyası karşısında, toplumun zihninde iz bırakan iddiaların cevaplanması, eğrinin düzeltilmesi için gerekliydi.

Ayrıca... Böyle durumlarda, AK Parti'nin kurumsal kapasitesi, gerçekleri dile getirmenin özgüveni içinde inisiyatif almaktan geri durmamalı!"

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