Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Ali Babacan IMF ve yabancı kuruluşlarla program yürütmeye eğilimliydi, Berat Albayrak yerli ve milli sanayiyi benimsedi

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderissoğlu, Ali Babacan ve Berat Albayrak dönemlerini değerlendirdiği yazısında, "Babacan, 2001 krizinden sonra büyük umutlarla işbaşına gelen AK Parti'ye açılan siyasi krediyi kullandı. Albayrak ise küresel belirsizliğin arttığı, jeopolitik ve dış politik risklerin üst üste bindiği dönemde iş başına geldi. 2013 gezi olayları ile 15 Temmuz hain darbe girişimi arasında gelişen şokların yaraladığı ekonomiyi iyileştirme sorumluluğunu üstlendi" ifadelerini kullandı.

Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli sanayiyi benimsediğini, Ali Babacan'ın ise IMF ve yabancı kuruluşlarla program yürütmeye eğilimli olduğuna işaret ederek, "Özetle...

Bir dönemle özdeşleşen politik duruş "aşırı ihtiyat, ülkenin potansiyelini baskılayan tercihler ve 'el alem ne der?' kaygısı ile şekilleniyordu!

Bu dönemde ise "ülkenin gücüne güvenen, risk alıp yönetebilen ve dünyayı okuyarak doğru bildiği yolda ilerleyen yeni ekonomi politikası süreci yaşanıyor!"" diye yazdı.

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