Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: AK Parti ve MHP'nin öncülük ettiği ittifakta çatlak temenni edenler, algı operasyonlarına her vesile ile bir yenisini ekliyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haftalık grup toplantılarında Cumhur İttifakı'na özel paragraf açtığını belirterek, "Bir süredir, ağırlıklı olarak sosyal medyada, "İttifakta sıkıntı mı var?" veya "Sn Bahçeli bu kadar vurgulama gereği duyduğuna göre Cumhur İttifakı'nın gidişatı ile ilgili bir sinyal mi vermek istiyor?" soruları soruluyor. Daha net anlatımla... AK Parti ve MHP'nin öncülük ettiği ittifakta çatlak temenni edenler, algı operasyonlarına her vesile ile bir yenisini ekliyor. Muhtemelen Devlet Bey, bu tür faaliyetleri görerek, bir manada ön almak için Cumhur İttifakı'nın kuruluş felsefesine ve partisinin duruşuna dair keskin hatırlatmalar yapıyor." diye yazdı.

Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığını ilan ederken, ittifak karşıtlarını kapsama alanında tutarak, çok yönlü ve içerikli tespitler yaptığını savunan Müderrisoğlu, "Cumhur İttifakı, özgün Türkiye koşullarında doğup büyüyen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birikimi ile olgunlaşan, muhtelif ataklara karşı müteyakkız, liderlerin karşılıklı güveni ve partileri nezdindeki güçlü iradesiyle yön tayin ederek geleceğe yürüyor." ifadelerini kullandı.

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