Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Adli takibe uğrayan şu "Emekli amiraller bildirisi" ile "TÜSİAD bildirisi" birbirinin ruh ikizi gibi durmuyor mu?

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, TÜSİAD'ın açıklamasına işaret ederek, "Son açıklamasında görüldüğü üzere TÜSİAD, yenilenen programa bayrak açmış durumda. Üstelik o sorunlu açıklamanın öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşülmüş olması, Kemal Bey'in, "Susmayın!" çağrısına uyulması ise manidar. Eğer açıklama önceden hazırlandı da TÜSİAD yönetim kurulundan onay çıkana kadar Kılıçdaroğlu'nun telefonuna yanıt verildi ise açıklamanın zamanlaması tam bir basiretsizlik örneği. Yok, açıklama Kemal beyle dirsek temasının ardından şekillendi ise bu da tam bir garabet" diye yazdı.

Emekli amiraller bildirisi ile, TÜSİAD'ın açıklamasının ruh ikizi gibi durduğunu iddia eden Müderrisoğlu, "Emekli komutanları Montrö üzerinden, kıdemli-kademeli iş insanlarını ise yeni ekonomik program bahanesi ile örgütleyen bir "çekirdek kadro" olabilir mi? "Ne duruyoruz?", "Gün, bugündür!" ekipleri pek çok kurumda, her dakika iş başında olmayı sürdürüyor mu?" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | TÜSİAD'dan iktidara çağrı: Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir