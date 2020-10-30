Sabah yazarı Nihat Hatipoğlu: İçkinin haram olduğunu bilmeyen yok, gençler aferin devam edin mi demeliydim?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Sabah gazetesi yazarı ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, içkinin haram olduğunu ve bundan rahatsız olduğunu söylemesinin yadırganmaması gerektiğini belirterek, "Gençler aferin. Devam edin. Bir de ben de sizinle beraber oturayım bari mi demeliydim?" diye yazdı.

Gençlerle güçlü bir diyaloğu olduğunu savunan Nihat Hatipoğlu, "Bunlara dini sevdirdik. Onları dışlamadık. Kulağında küpesi, kollarında dövmesi, piercingi, halhalı ve daha farklı aksesuarı ile genç veya kızlarımız gördükleri yerlerde beni durdurup soru soruyor, fotoğraf çekiyor ve dinle bağlantılarındaki rolümden bahsediyorlar. Ben de bunu iyi biliyorum. Ama öyle görülüyor ki, bu gençlerimizin dinden uzaklaşması için bazı merkezler büyük bir gayret ile kendilerine uygun inançlar oluşturup gençleri tuzağa çekerek İslam'dan, ailelerinden koparmaya çalışmaktalar. Gençlerimiz çok nezih ve temiz yürekli oldukları için bazen bu tezgahın farkına varamıyorlar. Aileler bu tuzaktan yakınıyorlar. Endişeliler." ifadelerini kullandı.

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