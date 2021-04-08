Sabah yazarı: Nevzat Aydın, hatalarından ders çıkarmamış ya da egosu zirve yapmış

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, kullanıcı bilgilerinin siber saldırı sonrası çalınmasının ardından moto-kuryeleri çok çalıştırdığı iddiasıyla gündeme gelen Yemeksepeti'ne ilişkin kaleme aldığı yazısında, "21.5 milyon üyenin verilerini çaldıran Yemeksepeti şirketi, şimdi de sosyal medyada çalışanlara iyi şartlar sunmamak ve moto-kuryeleri çok çalıştırmakla suçlanıyor. Şirketin CEO'su Nevzat Aydın ise hem veri çaldırma skandalı hem de çalışanların hakları konusunda eleştiri yapanları 'trol' ilan etti ve linç edildiğini söyledi iyi mi? Aydın çalışanlarına 'performans bazlı sipariş başına ekstra prim ücreti', 'online bahşiş ücreti' ve '7/24 dönen vardiya sistemi' sunduklarını sosyal medyadan paylaştı. Ayrıca yemek ücreti ödediklerini, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıklarını, güvenlik ekipmanları, güvenli sürüş eğitimi ve evlilik ile çocuk doğumunda çeyrek altın verdiklerini açıkladı. Aydın'ın iş güvenliği kapsamında yapmakla mükellef olduklarını sanki bir lütufmuş gibi sunmasından güzel bir kapitalizm eleştirisi çıkar aslında" dedi.





Tezel, "Ekstra primle çalışanların performanslarının artırılmasından da yine en çok şirket karlı çıkar aslında. Online bahşişi de şirket değil müşteriler veriyor! Yani Aydın bahşişe çökmemeyi de lütuf gibi sunuyor. Bu arada çeyrek altın verilmediğini söyleyen kuryeler var. Yine bir şirket çalışanı 'İyi hoş da yapılan mobing, kesilen primler, tutarsız vardiya saatleri, ego tatmin eden yöneticileriniz ve eğitimde verdiğiniz hiçbir şeyin sürüş kuralı, fazla yük taşıma kuralı gibi şeylerin asla gerçek olmadığını da biliyor musun yoksa işine geleni mi görüyorsun?' diye tweet atmış. Oldu mu şimdi 'linççi trol' arkadaşım? Koskoca şirketin iş güvenliğine uymadığını mı söylüyorsun!" ifadesini kullandı.

Tezel, şöyle devam etti:

"Hepsini geçtim Aydın, kendisine trollerin saldırdığını düşünüyor ya da öyle algı yaratıyor! 21.5 milyon insanın verileri dolandırıcıların mekanı Dark Web'te dolaşıyor ve Aydın haklı eleştirilere 'trol' diyor. İşte bu ruh hali endişe verici! Demek ki, hatalarından ders çıkarmamış Aydın ya da ego zirve yapmış, bilemedim."