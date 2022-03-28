Sabah yazarı: Muhalefet, tavuk döner fiyatını geçmeyecek manda yoğurtlu öğünü "saraylara layık" diye öğütüyordu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği atıştırmalık tarifinin sosyal medyada gündem olduğunu belirterek, "Ne var ki herkesin üzerinde uzlaşacağı böyle bir ulusal mesele bile muhalefetin eliyle sığ bir zemine sürükleniyor...

Dün de Cumhurbaşkanın tavuk döner fiyatını geçmeyecek manda yoğurtlu öğününü "Saraylara layık... Halk manda yoğurdunu nasıl alacak" diye öğütüyorlardı. Altı üstü bir tas manda yoğurdu... Türklerin en temel, geleneksel besini. Evlerde yapılır" diye yazdı.

Manda yoğurdunun lüks olmadığını savunan Altınok, "Hayat pahalılığını eleştireyim derken, bir filminde oğluna flüt alamadığı için kederlenip "Kaç para ulan bir flüt" diye naralar atarak meyhanede yetmişlik rakı deviren İbrahim Tatlıses pozisyonuna düşmenin alemi yok.

Söyleyecek sözü, ciddi bir alternatif önerisi olmadığı için, enflasyon gibi gerçek bir problemi bile ajite etmeden gündemine alamayan arabesk muhalefet, anketlerde halkın 20 yıl sonra bile "Sorun var ama yine Erdoğan çözer" demesine şaşıra dursun" ifadelerini kullandı.

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