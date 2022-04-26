Sabah yazarı Müderrisoğlu: Yaşadığımız sıkıntıların sadece bize özgü olmadığı tabana ne kadar yayılabilirse, iklimin o kadar değişmesi muhtemel

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, ekonomi kaynaklı pek çok faktörün halkın moralini ve siyasetin kimyasını derinden etkilediğini belirterek, "Bardağın boş tarafı göstermekte ısrar edenler karşısında, bardağın dolu tarafına işaret edenler maalesef dezavantajlı konumda bulunuyor. Karamsarlığın bulaşıcı olduğu, iyimserliğin zamanla yerleştiği dikkate alındığında "iletişim yönetimi" büyük önem kazanıyor. Burada bütün mesele, vatandaşa ikna edici perspektif sunulmasında düğümleniyor. Yaşadığımız sıkıntıların sadece bize özgü olmadığı, geçici olduğu ve toplumu rahatlatmak için gayret gösterildiği ne kadar tabana yayılabilirse iklimin o kadar değişmesi kuvvetle muhtemel" diye yazdı.

Muhalefetin argümanlarına karşı, gerçekleri millete anlatmak gerektiğini savunan Müderrisoğlu, "Hiç şüphesiz, dar ve sabit gelirlilerden başlayarak fedakârlık yapan, sebat eden toplumsal gruplara, devletin de harcamalarında titiz davrandığını, israftan kaçındığını göstermek gerekiyor. Yani, önümüzdeki bir yıl, iddialarla/ispatlar, yalanlarla/ doğrular arasındaki mücadeleye sahne olacak. Tam da bu nedenle muhalif odakların üstüne üstüne gittiği mega projelerin arkasındaki siyasi kararı, yatırımların orta-uzun vadeli getirisini halka mal etmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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