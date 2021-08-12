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Sabah yazarı Müderrisoğlu: Türkiye'nin daha kapsamlı, uzun erimli, koordine "göç yönetimi" için yeni yapılanmaları hayata geçirme vakti geldi

12 Ağustos 2021 09:22

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Türkiye'nin daha kapsamlı, uzun erimli, koordine 'göç yönetimi' için yeni yapılanmaları hayata geçirme vaktinin geldi" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Türkiye, yeni bir sınama ile karşı karşıya. Orman yangınları üzerinden etnik/mezhebi temelli tuzak kuran odaklar, şimdi de sığınmacı/ kaçak göçmen farkını fark ettirmeden milletin bir bölümünü germeyi denemekte. Biz, 'aman dikkat' diyelim. Ve Türkiye'mizin daha kapsamlı, uzun erimli, koordine 'göç yönetimi' için yeni yapılanmaları hayata geçirme vaktinin geldiğini vurgulayalım." ifadesini kullandı. 

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