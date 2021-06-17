Sabah yazarı Müderrisoğlu: Türkiye; AB, NATO ve ABD için vazgeçilmezliğini bir kez daha tescilledi

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, NATO Zirvesi'ne ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, AB, NATO ve ABD'nin Ankara ile ilişkilerini güncelleme çabasını bir bütünün parçaları gibi görmek gerektiğini savundu. Müderrisoğlu, Türkiye'nin; AB, NATO ve ABD için vazgeçilmezliğini bir kez daha tescillediğini söyledi.

Müderrisoğlu, "Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşmeleri, Avrupa zemininde, krizli alanları izole etme, ortak çalışma konularına odaklanma iradesinin bir yansıması olarak dikkati çekiyor NATO'nun, askeri olduğu kadar siyasi örgüt olma çabası, uzaya ve siber güvenliğe yoğunlaşma gayreti, Rusya ve Çin'in etki alanını sınırlama politikası da Türkiye'yi kilit ülke konumuna taşıyor. Hele hele ABD askerlerinin çekilmesi sonrası Afganistan'da tesis edilen ortamın sürdürülebilirliği de kesinlikle Türkiye ile çalışmayı zorunlu kılıyor. Nitekim, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleyen tüm dosyaların, görünür gelecekte iki ülke diyaloğunu ipotek altına almaması yönündeki niyet beyanı da küresel güvenlik mimarisinin gelecek tasarımında, Türkiye'nin göreceli üstünlüğünden kaynaklanıyor" dedi.

Müderrisoğlu, "Afganistan'dan Kosova'ya, Libya'dan Karabağ'a, Katar'dan Somali'ye, Aden'den Doğu Akdeniz'e kadar uzanan coğrafyadaki varlığı ile hem gerçek potansiyelini harekete geçirmekte hem de geleceğin dünyasındaki yerini sağlamlaştırarak AB, NATO ve ABD için vazgeçilmezliğini bir kez daha tescillemektedir" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.