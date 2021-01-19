Sabah yazarı Müderrisoğlu: Sürekli kur üzerinden operasyona uğrayan Türkiye ekonomisinin faiz sarmalına girmemesi de gerekli

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Sürekli kur üzerinden operasyona uğrayan Türkiye ekonomisinin faiz sarmalına girmemesi de gerekli” görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, “Dönemsel tarım ve gıda fiyatı artışının, yeniden faiz silahı ile karşılanmasını beklemek işin doğasına aykırı. Veya... Bankacılık sisteminin, dün-bugün kıyaslamasına ilişkin kurgusuna da kapılmamalı. Halihazırda KOBİ'ler başta olmak üzere firmalara bakışta, yani kredi yapılandırmasından teminatlandırmaya veya fiyatlandırmaya kadar hemen her aşamada zorlayıcı tutum takınan bankalar olduğu da bir sır değil.” Düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, “Türkiye gibi büyümesi dış finansman ve iç kredilendirmeyle yakından ilişkili bir ekonomide, "piyasa dostu politika" söylemi kapsamında gelişen yüksek faizin sürdürülebilir olamayacağı da çok net. Üstelik bu tür bir inadın günün sonunda bankacılık kesiminin aleyhine olduğunu söylemek de abartılı olmayacaktır. Projektörlerin yalnızca Merkez Bankası'na odaklanmasını beklemek de eşyanın tabiatına uygun düşmemektedir. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kamu maliyesine ilişkin son paylaşımları da dikkatle irdelenmelidir. Bütçenin, pandemi kaynaklı özellikli durumun aşılmasına yönelik tedbirler dışında oldukça ihtiyatlı idare edileceğinin vurgulanması önemlidir.” ifadesini kullandı.