Sabah yazarı Müderrisoğlu: Sanırım Ağbal, yaşadığımız dönemin özgün koşulları ve birikimli ajanda nedeniyle benim sorumu farklı bir zeminde değerlendirmeyi tercih etti

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaşadığı "faiz ve kazanım" gerilimine değindi. "Erdoğan'ın tercih ve öncelikleri ile piyasaların beklentisi arasında dengeleyici bir 'ara yazılıma' ihtiyaç var" görüşünü savunan Müderrisoğlu, "Sanırım Ağbal, Sn Cumhurbaşkanının duruşu ile piyasa aktörleri bağlamında süreç yönetimini rahatlatacak bir analize yönelmek yerine, yaşadığımız dönemin özgün koşulları ve birikimli ajanda nedeniyle benim sorumu farklı bir zeminde değerlendirmeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu Ağbal ile aralarında kamuoyuna 'gerilim' olarak yansıyan iletişime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Sanırım Ağbal, Sn Cumhurbaşkanının duruşu ile piyasa aktörleri bağlamında süreç yönetimini rahatlatacak bir analize yönelmek yerine, yaşadığımız dönemin özgün koşulları ve birikimli ajanda nedeniyle benim sorumu farklı bir zeminde değerlendirmeyi tercih etti.

Evet, ben de kabul ediyorum ki enflasyon şu sıralar artış eğiliminde. Yukarı yönlü riskler çok fazla. Merkez Bankası da bu tablo karşısında parasal sıkılaştırma yönünde refleks göstermekte.

Lakin yükseltilmiş faiz olarak da nitelendirebileceğimiz bu durumun, reel sektöre etkisi öteden beri hassas meseledir. Kısa vadede katlanılacak bedele karşın, orta vadede güvenin pekişmesi ve enflasyonda başlayacak düşüş sayesinde kazanımların daha fazla olacağı da savunulmaktadır. Bu tez özünde doğru olmakla birlikte, küresel kaotik ortam ve Türkiye dinamikleri belli esneklikleri de gerektirmektedir. Bilhassa yüksek faizin kredi kanallarına erişimi kısıtlaması dolayısıyla üretim-yatırım denklemini bozduğu göz ardı edilemez. Hatta iç ve dış gelişmelere, ekonomiyi kemoterapiye tabi tutarcasına sadece faizle karşı konulması da eksik yaklaşımdır.”

Müderrisoğlu son olarak, “Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede yalnız değildir. Tabii ki bu mücadelenin başarısı, fiyat istikrarına taraf görünen pek çok şahıs ve kurumun da samimiyet testinden geçmesine bağlıdır” sözlerin kaydetti.

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