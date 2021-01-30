Sabah yazarı Müderrisoğlu: Sanırım Ağbal, yaşadığımız dönemin özgün koşulları ve birikimli ajanda nedeniyle benim sorumu farklı bir zeminde değerlendirmeyi tercih etti

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaşadığı "faiz ve kazanım" gerilimine değindi. "Erdoğan'ın tercih ve öncelikleri ile piyasaların beklentisi arasında dengeleyici bir 'ara yazılıma' ihtiyaç var" görüşünü savunan Müderrisoğlu, "Sanırım Ağbal, Sn Cumhurbaşkanının duruşu ile piyasa aktörleri bağlamında süreç yönetimini rahatlatacak bir analize yönelmek yerine, yaşadığımız dönemin özgün koşulları ve birikimli ajanda nedeniyle benim sorumu farklı bir zeminde değerlendirmeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.
Müderrisoğlu Ağbal ile aralarında kamuoyuna 'gerilim' olarak yansıyan iletişime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
Sanırım Ağbal, Sn Cumhurbaşkanının duruşu ile piyasa aktörleri bağlamında süreç yönetimini rahatlatacak bir analize yönelmek yerine, yaşadığımız dönemin özgün koşulları ve birikimli ajanda nedeniyle benim sorumu farklı bir zeminde değerlendirmeyi tercih etti.
Evet, ben de kabul ediyorum ki enflasyon şu sıralar artış eğiliminde. Yukarı yönlü riskler çok fazla. Merkez Bankası da bu tablo karşısında parasal sıkılaştırma yönünde refleks göstermekte.
Lakin yükseltilmiş faiz olarak da nitelendirebileceğimiz bu durumun, reel sektöre etkisi öteden beri hassas meseledir. Kısa vadede katlanılacak bedele karşın, orta vadede güvenin pekişmesi ve enflasyonda başlayacak düşüş sayesinde kazanımların daha fazla olacağı da savunulmaktadır. Bu tez özünde doğru olmakla birlikte, küresel kaotik ortam ve Türkiye dinamikleri belli esneklikleri de gerektirmektedir. Bilhassa yüksek faizin kredi kanallarına erişimi kısıtlaması dolayısıyla üretim-yatırım denklemini bozduğu göz ardı edilemez. Hatta iç ve dış gelişmelere, ekonomiyi kemoterapiye tabi tutarcasına sadece faizle karşı konulması da eksik yaklaşımdır.”
Müderrisoğlu son olarak, “Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede yalnız değildir. Tabii ki bu mücadelenin başarısı, fiyat istikrarına taraf görünen pek çok şahıs ve kurumun da samimiyet testinden geçmesine bağlıdır” sözlerin kaydetti.
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Ne olmuştu?
Hazine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ‘enflasyon raporu' sunumunda, “Merkez Bankası bir ekonomik çerçevenin yanı sıra bir siyasal çerçeve ile de hareket etmek durumunda” diyen Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Erdoğan’ın “yüksek faize karşıyım” açıklamalarını hatırlatarak, “Ben şahsen sizin veya kurumsal olarak Merkez Bankası'nın yüksek faizden ne anladığını, nasıl tanımladığını, hali hazırdaki politika oranlarının yüksek olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyorum” sorusunu yöneltmişti.
“Fiyat istikrarı” vurgulu açıklama yapan iş dünyasının aynı zamanda yüksek faizden de şikâyet ettiğini, faizdeki mevcut seviyenin özellikle reel sektörün üretken kesiminin kredi kaynaklarına erişiminde sıkıntı yarattığını öne süren Müderrisoğlu, “Dolayısıyla biz, ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik mi acaba durumuna düşebilir miyiz? Bu hassas dengeyi nasıl kuracaksınız?” sorusunu sormuştu.
Müderrisoğlu ayrıca, Merkez Bankası'nın hep risklerden bahsettiği eleştirisinde bulunarak “Merkez Bankamızın, Türkiye ekonomisinin kazanımları ve geleceğe de daha umutlu bakmamıza imkan verecek bazı başlıklardaki tespit ve yaklaşımlarını da daha sonraki raporlarda görebilecek miyiz” diye sormuştu.
Bu soruya uzun bir yanıt veren Ağbal'ın “Para politikasındaki duruşumuza ilişkin değerlendirmelerinizi son derece eksik ve yanlış bulduğumu belirtmek istiyorum” sözleri dikkat çekmişti. Ağbal, “Merkez Bankası herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine giremez. Politik değerlendirmeye ilişkin değerlendirme de yapamaz. Baştan beri ifade ediyoruz, merkez bankası fiyat istikrarı görevini yerine getirmekten sorumlu” diye konmuştu.
Ağbal yanıtında ayrıca, “Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu yüzde 5 hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulaması, sizin iddia ettiğiniz gibi ekonomide üretim kaybına, herhangi bir zafiyete neden olmayacaktır” ifadelerine de yer vermişti.
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